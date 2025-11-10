Após um hiato de 13 anos, o Festival de Artes Cênicas Eliseu Voronkoff (FACEV) volta a integrar o calendário de eventos culturais de Araucária. Esta será a 10ª edição do festival, promovido pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT). As apresentações começam nesta quarta-feira (12/11), às 19h30, no Teatro da Praça, e vão até o dia 26/11, totalmente gratuitas para o público.

Considerado um evento cultural tradicional do município, o FACEV tem como objetivos promover a formação de público e incentivar o acesso gratuito às artes. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Gláucio Karas, o evento não vinha sendo realizado desde o ano de 2012, e agora está de volta pela grande importância que exerce junto à cena cultural. “Seu retorno faz parte da recuperação de eventos que foram esquecidos nas últimas gestões”, declarou o secretário.

O FACEV reúne seis atrações – sendo cinco espetáculos teatrais e uma apresentação de hip-hop. Os ingressos são gratuitos e limitados a um por pessoa, podendo ser retirados uma hora antes de cada apresentação na bilheteria do Teatro da Praça (sujeito a lotação). Acompanhe a programação completa.

ATRAÇÕES DO 10º FACEV

Quarta-feira (12/11) – 19h30

“Os Vivos e os Mortos” – Cia. Barracão Encena.
Adaptação do conto “The Dead”, de James Joyce, o espetáculo faz uma reflexão poética sobre o amor e a morte. Gabriel e Ana, casal central da história, revivem sentimentos e descobrem verdades ocultas durante o funeral de uma escritora.
Gênero: Drama / Classificação: 12 anos

Quinta-feira (13/11) – 9h e 14h dirigido às escolas, e 19h30 aberta ao público geral

“O Circo É Nosso!” – Cia. Mirabólica.
O palhaço Pituim tenta apresentar seu circo, mas é interrompido pela palhaça Mínima, que resolve participar do espetáculo. Em meio a trapalhadas, convidam o público a reviver a magia do circo com a ajuda de personagens curiosos, como a pulga Sofia e a fera Dodi.
Classificação: livre (a partir de 4 anos)

Sexta-feira (14/11) – 9h e 14h dirigido às escolas, e 19h30 aberta ao público geral

“A Incrível Aventura de Sofia e Vovô Ludovico” – Cia. Barracão Encena.
Antes de dormir, avô e neta embarcam em uma viagem pelo mundo da imaginação, enfrentando desafios e redescobrindo o poder da fantasia.
Classificação: livre

Sábado (15/11) – 14h

“Eba! A Extraordinária Biblioteca de Alexandria” – Cia. Alameda.
O duende Nico e a ratinha Ritinha vivem uma aventura cheia de descobertas em meio aos livros e personagens mágicos da lendária Biblioteca de Alexandria. Uma história divertida sobre o valor da leitura e da preservação das histórias.
Classificação: livre

Sábado (15/11) – das 17 às 21h

“Dia do Hip-Hop” – Classificação indicativa: 16 anos
Cia/Grupo – Associação Reação Periférica e outros artistas convidados: Marlinho MC, Zn LmC, Artilheiro QNG, Marcelinho Mc, Mizza MC, Grupo Conexão Ocaida (Mangaba, Pest, Mano Jackson e DJ 3D Beatzz).
“Cena Hip Hop de Araucária: Vozes da Quebrada e Consciência em Movimento”.

A força do hip hop pulsa em Araucária por meio de artistas que transformam suas vivências em rimas, batidas e performances cheias de atitude e consciência social. Representando diferentes bairros, esses nomes compõem um panorama autêntico da cultura de rua local, reafirmando o poder da arte como ferramenta de resistência e transformação. Esses artistas representam diferentes vozes, estilos e trajetórias, mas compartilham o mesmo propósito: fazer da arte um ato de resistência e expressão. O hip hop de Araucária segue vivo, pulsante e cada vez mais conectado às ruas e às pessoas que inspiram suas rimas.

Domingo (16/11) – 18h

“Cafés Malditos” – Cia. Alameda.
Rute, uma mãe dedicada e exausta, decide planejar o próprio velório como forma de garantir uma despedida perfeita. No entanto, o ensaio desse evento acaba revelando que nem tudo sai como o planejado.
Classificação: 14 anos