Após 83 anos, Santuário Nª Sª dos Remédios passará a ser administrado pelos padres Diocesanos

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios, localizado no centro de Araucária, deixará de ser administrado pela Congregação Vicentina e passará a ser dirigido pela Congregação Diocesana. A concessão da Paróquia (hoje Santuário) aos padres vicentinos ocorreu em 11 de junho de 1941, ou seja, 83 anos depois, a comunidade católica do Município irá presenciar essa reorganização administrativa da Arquidiocese.

Segundo apurado pela reportagem do Jornal O Popular, essa transferência de comando deverá ocorrer em janeiro de 2025. Também entre as mudanças previstas para o próximo ano, está a posse do novo pároco do Santuário, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, presbítero rogacionista em experiência na Diocese de São José dos Pinhais. Apesar do pároco já estar atuando no Santuário, ele assume o comando oficialmente em 31 de janeiro.

Foto: Divulgação. Pe. Marcos Lourenço Cardoso assumirá como pároco em janeiro de 2025.

O anúncio oficial da transferência de párocos foi feito nesta quarta-feira (18/12), pelo Bispo da Diocese de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio Marchiori. “No espírito do Ano Jubilar, que logo iniciaremos, que nos incentiva a sermos peregrinos de esperança, acolhendo a graça e a misericórdia que nos são oferecidas pelo Deus-Amor, e em sintonia com o processo sinodal, de reiniciação, comunhão e participação em vista da missão…”, diz um trecho do comunicado, seguido pela lista com as transferências dos párocos.

Ainda segundo o anúncio da Diocese, a celebração litúrgica de posse dos referidos párocos, em suas respectivas novas paróquias, acontecerá no mês de fevereiro de 2025, em data a ser agendada.

Edição n.º 1446.