No final de semana, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela região do Capela Velha, quando foi abordada por uma senhora. Ela relatou que estava com o seu neto na Praça do Sol Nascente, quando presenciou o comércio de entorpecentes.

Os agentes foram até o local e abordaram três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. Com um deles foi encontrado uma porção de cocaína e uma quantia de dinheiro, no valor de R$34,00 em notas trocadas.

Ao fiscalizar o terreno, a equipe também encontrou um pacote enrolado em uma folha de jornal, com 44 ‘buchas’ de cocaína. Um dos homens e a mulher confessaram que eram responsáveis pelo entorpecente.

Diante disso, os três receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.