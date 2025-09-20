No sábado (13/09), a SAF Araucária conseguiu mais um empate para somar na tabela de classificação da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense – Terceirona 2025. O jogo válido pela 5ª rodada foi contra o Prudentópolis, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, e fechou no placar de 3X3.

Com o resultado, o Cacique foi a 5 pontos e se manteve na terceira posição do grupo A, enquanto o Tigrão chegou a 6 pontos e continua na segunda posição. O líder é o REC, que folgou nessa rodada e tem 8 pontos.

SOBRE O JOGO

A etapa inicial foi bem movimentada e rendeu quatro gols, dois de cada lado. Antes mesmo do placar ser aberto, os dois times tiveram chances de marcar, mas esbarraram nas finalizações. O primeiro gol saiu aos 15 minutos, e foi do jogador Lucas Luís, do Prudentópolis. O empate do Araucária veio 10 minutos depois, em uma pancada de fora da área do Vitão.

O Cacique conseguiu a virada aos 34′ com o jogador Ardley. A resposta do Tigrão veio dois minutos depois. Rayan, pela direita, cruzou para a pequena área e Fernando Dias foi tentar tirar, mas mandou contra o próprio gol, fazendo 2X2.

No segundo tempo, o Araucária fez mais um gol com Fernando Dias, dessa vez a favor, mas o juiz marcou impedimento. Aos 20′ do segundo tempo, Almeida, do Prudentópolis, recebeu a bola na meia-lua, girou e bateu com categoria no canto direito do goleiro, fazendo 2X3. Atrás do placar, o Araucária começou a cruzar muitas bolas na área até conseguir o empate com Flávio Renê.

O Araucária tem um saldo de 4 jogos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota. No domingo (21), às 15h30, enfrentará o Hope Internacional no Gigante do Itiberê.

Edição n.º 1483.