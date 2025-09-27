O time do Favela Jatobá encerrou com a sua jornada na Taça das Favelas 2025 com a sensação de dever cumprido. No sábado (20), aplicou uma goleada de 6X2 no Favela Itatiaia em jogo válido pela 3ª rodada da competição, porém não atingiu a pontuação necessária para se classificar para a próxima fase.

Dos 6 gols que o time marcou, três levaram a assinatura do Bryan Santos, eleito o craque da partida. Camisa 8 nas costas, bola no pé e atitude de sobra, ele chamou a responsabilidade e mostrou que não precisa de fase final para brilhar. Os demais jogos do Jatobá foram marcados por Santiago, Isac e Murilo.

“Fizemos um ótimo jogo e conseguimos uma vitória inesquecível, e é por isso que mais uma vez saímos de cabeça erguida e com a certeza que todos deram o seu melhor. Os meninos ficaram muitos felizes pela participação na Taça das Favelas e já pensam na edição do ano que vem”, disse Tavares. Entre os times masculinos representantes de Araucária que ainda seguem na disputa estão o Favela Tropical e o Favela Costeira. No feminino, as duas equipes araucarienses, Favela Israelense e Favela Favorita, já foram eliminadas.

Edição n.º 1484.