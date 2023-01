Após obra, Sanepar não recupera asfalto como deveria e moradores reclamam

Uma obra de manutenção executada recentemente pela Sanepar na rua Miguel Gawleta, no Jardim Chantilly, deixou moradores insatisfeitos. A reclamação é porque a companhia de água fez o reparo, mas não tapou totalmente o buraco, que fica bem no meio da via. “Esse buraco é um perigo para os motoristas, que nem sempre enxergam o desnível na pista e podem se envolver em algum acidente”, disse um morador. “A melhoria foi realizada, porém como nem tudo é perfeito, o buraco não foi tapado corretamente pelos funcionários da empresa”, denunciou outro morador.







Sobre o problema, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) confirmou se tratar de um serviço de manutenção realizado pela Sanepar, a quem cabe recuperar totalmente o asfalto. De qualquer forma, a SMOP adiantou que vai encaminhar o pedido dos moradores à Sanepar.