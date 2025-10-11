A Prefeitura de Araucária concluiu esta semana o trabalho de revitalização da ala em que está instalada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Essa foi a primeira obra de reforma do espaço em que estão instaladas as nove UTI’s adultas do HMA desde que ele foi inaugurado, em setembro de 2008.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), os trabalhos incluíram a pintura de todos os boxes da UTI, revisão da rede elétrica, readequação do fluxo interno e desinsetização.

Conforme explicou a secretária de Saúde, Renata Botogoski, como o HMA é uma unidade de saúde que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, esse tipo de reforma precisa ser realizada respeitando uma série de protocolos internos e conversas com a central de regulação de leitos do Estado.

Também conforme a secretária, em paralelo com esse trabalho, outros vários estão sendo executados para dar cara nova ao HMA. Por exemplo, a Secretaria de Saúde pretende já nas próximas semanas iniciar a troca do telhado do hospital. Além disso, já está adiantado o processo de aquisição de poltronas para aquelas pessoas que precisam acompanhar os pacientes internados no HMA. “São várias frentes simultâneas de trabalho. Nossa missão é recuperar o quanto antes os anos de abandono que a estrutura do HMA sofreu”, resumiu.

Como estava

Após revitalização, UTI do HMA está de cara nova
Como ficou

Após revitalização, UTI do HMA está de cara nova
