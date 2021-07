Após ser perseguido pela PM e tentar atropelar dois soldados, motociclista abandona moto e foge à pé

Uma verdadeira perseguição cinematográfica foi registrada na noite deste domingo, 4 de julho, no Centro da cidade. Tudo começou quando uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela avenida Archelau de Almeida Torres, quando se deparou com um motociclista saindo do estacionamento de um bar, empinando sua moto. O problema é que ao fazer esse movimento, a moça que estava na garupa acabou caindo, momento em a equipe tentou fazer a abordagem. O condutor até fez menção de que iria obedecer a ordem, porém acelerou a moto e foi em direção ao policial, que teve que sair da frente para não ser atropelado. Outro policial da equipe efetuou um disparo de arma de fogo contra o pneu traseiro da moto, no intuito de evitar o atropelamento. O condutor fugiu sem prestar socorro a passageira, que foi levada para a UPA, com escoriações nos glúteos, joelhos, mãos, abdômen, face e boca, inclusive perdeu alguns dentes, não sendo possível relatar a quantidade devido ao inchaço e forte sangramento.

O motociclista fugiu em alta velocidade sentido bairro Iguaçu, e na altura do Açougue Pedroso, onde outras viaturas que haviam sido comunicadas da fuga, faziam um bloqueio parcial na via. Os policiais tentaram uma nova abordagem, mas o condutor novamente jogou a motocicleta contra um dos integrantes da equipe, que teve que desviar para não ser atropelado. O motociclista então fugiu pela trincheira da Avenida Manoel Ribas com a BR 476, seguindo em direção ao bairro Fazenda Velha. A PM seguiu com as buscas e localizou a motocicleta na rua Celeste Zeni Cantador, em frente a residência do dono, que a essas alturas já tinha fugido à pé. A moto estava sendo recolhida por um familiar, mas foi apreendida e levada para o pátio da 2ª CIA da PM, pelas infrações cometidas.