Araucária promove no sábado (18/10), às 17 horas, o Araucária Combate, um evento inédito que reunirá atletas e fãs das artes marciais no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. A iniciativa é da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio do Centro de Treinamento Team Furão, do Shopping Pinheiros e do Jornal O Popular.

Os ingressos para o evento serão trocados por alimentos não perecíveis (2kg para arquibancada) e 3kg para a quadra. No total, 1.100 pulseiras serão disponibilizadas ao público. A troca poderá ser feita a partir desta sexta-feira (10) em dois pontos: no próprio ginásio, das 8h às 13h e das 14h às 19h, e no Centro de Treinamento Team Furão, localizado na Rua Major Sezino Pereira de Souza, 777, das 8h às 20h. Na sexta-feira que antecede o evento, a troca será encerrada às 17h.

Como parte da programação, na véspera do evento, sexta-feira (17), a partir das 19 horas, acontece no Shopping Pinheiros o lançamento oficial do Araucária Combate, com a tradicional pesagem cerimonial. O público poderá acompanhar de perto as últimas encaradas entre os atletas antes das lutas.