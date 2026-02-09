Na noite do dia 10, a partir das 20h, cerca de mil atletas devem participar da Corrida e Caminhada de Aniversário de 136 anos de Araucária. A largada e a chegada acontecem no Parque Cachoeira. Em razão do deslocamento dos participantes, algumas vias da região terão restrições temporárias de trânsito, com liberação prevista logo após a passagem dos atletas.

Tanto a corrida quanto a caminhada partem do Parque Cachoeira em direção às ruas Leonardo João Wieczorkowski e Manoel Ribas. Na Rua Manoel Ribas, os atletas seguem pela faixa da esquerda, enquanto o tráfego local permanece pela direita, até a Rua Minas Gerais. O retorno ocorre pela faixa da esquerda, passando novamente pela Rua Leonardo João Wieczorkowski e seguindo pelas ruas Ceará e Rio de Janeiro, até o retorno ao Parque Cachoeira.

A caminhada segue praticamente o mesmo trajeto, com retorno antecipado na Rua Manoel Ribas, no trecho de encontro com a Rua Pedro Binni. O tempo máximo para a conclusão das provas é de uma hora após a largada. O percurso da corrida é de seis quilômetros, enquanto a caminhada tem trajeto de três quilômetros. O evento conta com aproximadamente mil inscritos.

Todos os participantes que completarem o percurso recebem medalha de participação. Também haverá entrega de troféus para os três primeiros colocados da classificação geral, nas categorias masculina e feminina, além de premiação por faixas etárias, conforme regulamento oficial. Informações adicionais sobre as provas estão disponíveis no site www.assessocor.online.

A Corrida do Aniversário de Araucária abre o Circuito Araucária de Corridas de Rua de 2026. Outras etapas já estão previstas ao longo do ano, como a Corrida da Mulher, em março; a Corrida do Trabalhador, em maio; a Corrida OAB Araucária, em agosto; a Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em setembro; a Corrida da Guarda Municipal de Araucária, em outubro; e o Desafio Rota das Represas, etapa de encerramento programada para dezembro.

Confira as atrações confirmadas na festa de aniversário:

10 de fevereiro

19h30 – Cerimônia de Abertura
20h – Banda Duo Brothers
20h – Corrida de rua/caminhada
Praça de alimentação das 18h às 22h

11 de fevereiro

11h – Culto Ecumênico
11h – Início da exposição de carros antigos.
12h – Angelica Sanpe
13h – Camylla e Izabella
15h – Banda Alquimística
16h30 – Faby e Junior e Banda
18h – Banda Frida Gonna Freak
19h30 – Grupo Wesoly Dom
20h – Garotos Galponeiros

Praça de alimentação das 11h às 22h

Circuito de brinquedos infláveis

As crianças vão poder se divertir em um inédito circuito de brinquedos infláveis no dia 11 de fevereiro. É uma sequência de brinquedos interligados, que prometem fazer a alegria da criançada. Essas atividades são gratuitas e vão ocorrer das 14 às 22h.

Carreta da Inovação

Fruto de uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SMCIT), com a Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), a carreta vai receber visitas de escolas municipais, colégios estaduais e da comunidade entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Ao longo desses quatro dias, das 8h50 às 16h30, a carreta vai receber 30 grupos de visitantes, ou “trilhas” – 09 de escolas municipais selecionadas, 09 de colégios estaduais, 11 da comunidade em geral e 01 de autoridades. Cada trilha será formada por 30 pessoas (a capacidade da carreta), e vai percorrer um circuito que inclui recepção com vídeo institucional da SEIA, introdução à inovação, um quiz temático, uma estação com noções sobre a impressão em 3D, outra sobre corte a laser, duas com imersões em realidade virtual com óculos VR e a última com uma experiência em jogos interativos (Nintendo Switch).

Expedição do Conhecimento

Outra carreta que vai estar no Parque Cachoeira é da “Expedição do Conhecimento”, uma carreta que leva conhecimento lúdico sobre Água, Energia e Sustentabilidade. A expedição vai receber visitas agendadas e direcionadas a estudantes de Araucária.

Mas no dia 11 de fevereiro, feriado municipal dos 136 anos de Araucária, o espaço será aberto para visitação gratuita de toda a comunidade interessada no período das 10h às 12h e das 13h às 20h. A ação é uma realização da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec e conta com o apoio da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED).