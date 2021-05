Araucária é a bola da vez para empresas que querem crescer

Foto: Carlos Poly

Coração econômico do Paraná, Araucária é hoje a cidade que possui a melhor infraestrutura de todo o Estado para receber novas indústrias, independentemente de qual seja o ramo de atuação.

A cidade, por exemplo, é cortada por duas rodovias, a BR-476 e a PR-423. Esta última, inclusive, deve passar ao longo dos próximos anos por um processo de duplicação do trecho Araucária-Campo Largo e abertura de uma nova pista, facilitando o acesso a Curitiba pela região Sul e desafogando o tráfego pela BR-476.

Também pesa a favor de Araucária o fato de termos duas represas instaladas dentro de seus limites: a do Passaúna e a do Rio Verde. Além disso, uma terceira represa, na localidade rural de Faxinal, está na conta do planejamento estratégico da Sanepar, a ser executada a partir de 2030.

Também contribui com a infraestrutura de Araucária o fato de sermos abastecido por rede ferroviária. Além disso, o traçado da nova ferroeste, também deve cruzar pela cidade, abrindo uma série de outras possibilidades num futuro não muito distante.

Quando o assunto é energia, a cidade também é privilegiada. Somos abastecidos por um gasoduto, possuímos uma usina de energia a gás, além de duas subestações da Copel.

Outro ponto a favor do Município é o fato de sermos uma cidade equidistante de dois dos principais modais de vasão do que é produzido aqui: estamos a vinte minutos do Aeroporto Afonso Pena e a pouco mais de uma hora do Porto de Paranaguá.

A cidade ainda investiu pesadamente na infraestrutura de sua área rural, pavimentando com asfalto definitivo diversas das estradas que nos ligam a municípios vizinhos, o que facilita o escoamento da safra e encurta distâncias para eventuais negócios.

A própria extensão territorial do Município é um atrativo à parte. Somos uma das poucas cidades da região com capacidade de duplicar, triplicar, quadruplicar o tamanho de sua área industrial e mesmo assim manter espaço para o desenvolvimento de loteamentos residenciais.

Pesa a favor de Araucária ainda as recentes alterações que executou em seu plano diretor, criando eixos de desenvolvimento comercial e industrial, principalmente ao longo da PR-423. Além disso, nos últimos anos a administração municipal mexeu em seu código tributário, reduzindo a alíquota de ISS para quase a totalidade de tipos de serviços para 2%, uma das menores taxas do Estado.

A infraestrutura para atender as demandas das empresas que buscarem Araucária como sede também foi pensada. Recentemente, por exemplo, a cidade concluiu a instalação de um novo sistema de gestão pública, o que colocou fim a problemas como emissão de notas fiscais eletrônicas e coisas do gênero. Paralelamente a isso, também como forma de incentivar o desenvolvimento da indústria e a geração de empregos, o Município investiu pesadamente na transformação do transporte coletivo numa política pública de promoção social. A tarifa dentro da cidade foi reduzida para R$ 2,20, menos da metade do que é cobrada na Capital e em quase todos os vizinhos paranaenses. Isso gera economia aos empregadores. Ainda como ferramenta de incentivo à educação, houve a isenção do pagamento da tarifa nos ônibus do Triar para estudantes. Isso permite que mais famílias mantenham seus filhos nos bancos escolares sem ter que se preocupar se terá como mandar o filho pra aula. Ainda no campo da isenção tarifária, o Município implantou recentemente o cartão qualificação, que permite que aquelas pessoas que estão fazendo algum curso de qualificação também utilizem o sistema de transporte coletivo sem pagar.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1263 – 27/05/2021