Araucária e Boleiros lutam pela classificação na Copa da Amizade e Costeira respira

Os times do Araucária e do Boleiros estão com a corda no pescoço e cada vez mais distantes da classificação na Copa da Amizade. Já o Costeira, permanece na zona de classificação e respira aliviado. Na 15ª rodada, realizada no sábado (06/07), o Costeira foi até Piraquara enfrentar a equipe local, que é líder do campeonato, e fez uma partida fraca. Foram vários erros individuais e os jogadores demonstraram um desempenho muito abaixo do esperado.

Com esse jogo, a equipe do Costeira, que era a segunda colocada na tabela, foi derrotada por 2X1 e caiu para a quarta colocação.

O Boleiros e o Araucária se enfrentaram no clássico local. Ambos necessitavam da vitória, porém ficaram apenas no empate de 1 X 1. Com este resultado, os times permanecem fora da zona de classificação. Faltando dois jogos na fase, o Araucária está na nona colocação com 21 pontos, atrás da equipe do ARBESC, a oitava colocada com 24 pontos, e o Boleiros está em 10º, com 20 pontos.

No próximo sábado (13), o Boleiros enfrentará o Costeira e na rodada seguinte o Fanáticos, e precisa vencer os dois jogos e torcer pela derrota do Arbesc ou do Mocidades. O Araucária também está na mesma situação, precisa vencer os dois próximos jogos contra o Itaperuçu e o Terra Nostra, duas equipes teoricamente fracas, mas dependerá de uma derrota do Arbesc ou do Mocidades.

“As três equipes araucarienses caíram muito de produção nesta reta final de classificação. Muitos atletas se contundiram e outros saíram das equipes, e por se tratar de um campeonato de veteranos, é preciso considerar que a recuperação é mais lenta. E tem ainda o fato de ser uma competição de muitos meses, que dura praticamente o ano inteiro, o que complica também”, disse José, um dos responsáveis pelo time do Costeira.

16ª rodada Sábado (13/07)

Costeira X Boleiros Horário: 10h45 Local: Centro Esportivo Costeira Araucária X Itaperuçu Horário: 10h45 Local: Estádio Sebastião Calado

