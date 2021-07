Araucária ECR está com quase tudo pronto para disputar a Segundona Paranaense

Mesmo com o elenco ainda incompleto, o Araucária começou os treinos essa semana, no campo do CEPE. Foto: Marco Charneski

O Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense começa no dia 28 de agosto e as equipes confirmadas na competição se preparam e deixam tudo pronto para a disputa. O Araucária Esporte Clube e Regatas está com quase tudo pronto e depois de uma temporada sem treinos e de instabilidade na confirmação das competições oficiais, retorna com tudo, com um elenco forte e disposto a brigar pelo título e pelo acesso à Primeira Divisão. O time estreia na competição no dia 28, jogando contra o Independente Futebol São Joseense, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Para esta temporada o Araucária anunciou uma novidade na comissão técnica do time. O personagem já é um velho conhecido do clube, o jogador Rodrigo Mancha, que foi “promovido” a auxiliar do técnico Ary Marques. “Com exceção da entrada do Mancha, ex-jogador do Coritiba e grande líder, vamos manter a mesma comissão técnica do campeonato anterior, que comandou a equipe muito bem e quase levou o título”, comentou o presidente do Araucária, Genildo Carvalho.

Elenco

O time araucariense realizou seu primeiro treino na manhã desta quarta-feira, 14 de julho, no campo do CEPE, onde mantém seu Centro de Treinamentos (CT). Apesar de o elenco ainda não estar totalmente definido, o presidente Genildo adiantou que a base do time será a mesma do último campeonato, entre eles os goleiros Felipe e Carlinhos, zagueiro Alex Fraga, volante Camargo, meia William Souza, atacante Alecssandro e lateral Felipe Boeira. “Já estamos com 15 nomes definidos, mas ainda teremos atletas vindos de outros grandes times, que irão compor o elenco, para defender a camisa do Araucária ECR”, pontuou.

Outra novidade trazida pelo Cacique nessa temporada é o “treino de avaliação”, que dará oportunidade para jogadores profissionais – com atuação em campeonatos de alto nível devidamente comprovada – mostrarem suas habilidades em campo, com a chance de uma possível contratação. “Queremos montar uma equipe completa, inclusive com reservas. E é importante lembrar que devido à pandemia, esse ano não iremos trabalhar com categorias de base, porém em 2022, o time deverá ter todas as categorias formadas”, salientou Genildo.

