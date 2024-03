Araucária ECR estreia com vitória sobre o Cianorte no Estadual Sub-20

O Araucária ECR estreou com vitória no Campeonato Paranaense Sub-20. No sábado, (02/03), enfrentou o Cianorte, no CT Universidade Positivo, e venceu por 1X0, com um belo gol do camisa 9, Pedrinho. Com essa vitória, o time conquistou seus três primeiros pontos na tabela de classificação, iniciando a competição com o “pé direito”.

O elenco titular do Cacique, comandado pelo técnico Victor Annes, foi formado pelos jogadores João Costa, Lucca, Yan Lucas, Rafael Peters, Breno, Hiago, Maikinho, Cristian, Pedrinho, Léo e Cauã. Na reserva o time contou com o apoio dos atletas Paulo, Henrique, Nikolas, Zé Gabriel, Donato e Gabriel Dutra.

Na 2ª rodada, que será no próximo sábado (09/03), o Cacique enfrentará o Azuriz, às 15h30, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba.

Sub-15

No sábado (9), o Cacique também fará sua estreia no Campeonato Sub-15. O time enfrentará o Hope Internacional, às 9h, no Estádio Municipal Osni Antônio Silva.

