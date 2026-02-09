Se você tem mais de 15 anos e ainda não conclui os estudos, fique atento a esta oportunidade. A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), informa que estão abertas as inscrições para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 2026.

Além das sete escolas municipais que já ofereciam a modalidade, neste ano será aberta uma nova turma na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) – que, em caráter excepcional, vai contar também com um curso profissionalizante.

Por meio da EJA é possível iniciar ou concluir os estudos referentes ao 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Confira a seguir a relação de unidades educacionais onde as inscrições estão abertas, bem como endereço, contato e outros detalhes.

  • EJA na Secretaria de Trabalho e Emprego + curso profissionalizante. Turma à noite. A matrícula precisa ser realizada na Escola Municipal Prof.ª Terezinha Mariano Theobald (Rua Gumercindo R. Pimenta, 70 – Cachoeira). Telefone: (41) 3614-7443. As aulas da turma da EJA na sede da SMTE iniciam em 02 de março.
  • Escola Municipal Prof. Arlindo Milton Druszcz – Rua Faisão, 1.320 – Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7712. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Prof. Ambrósio Iantas – Rua José Maria dos Anjos, 50 – Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7455. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Prof.ª Silda Sally Wille Ehlke – Rua Mato Grosso, 631 – Jardim Iguaçu. Telefone: (41) 3614-7491. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Prof.ª Maria Aparecida Saliba – Rua Professora Maria Nassar Schaustek, 1.024 – Campina da Barra. Telefone: (41) 3614-7528. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Prof.ª Terezinha Mariano Theobald – Rua Gumercindo R. Pimenta, 70 – Cachoeira. Telefone: (41) 3614-7443. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – Rua Rodolpho Hasselmann, 531 – Centro. Telefone: (41) 3614-7454. Turmas à tarde e à noite. Turmas manhã, tarde e noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
  • Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano – Rua João Túlio, 175 – Passaúna. Telefone: (41) 3614-7456. Turmas à noite. Aulas iniciam em 09 de fevereiro.
    DOCUMENTOS
    Para efetuar a matrícula, é importante apresentar documentos pessoais, histórico escolar (se tiver) e comprovante de residência.

