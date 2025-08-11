Araucária está na rota da quarta edição do Mata Atlântica EcoFestival, o maior festival de esportes de Aventura, Cinema e Arte do sul do Brasil – acontece de 14 a 28 de agosto em cidades da região do Bioma da Mata Atlântica no Paraná, incluindo Litoral, Serra do Mar, Grande Curitiba e também em São Luiz do Purunã, representante dos Campos Gerais.

No sábado, 23 de agosto, as cores das embarcações à vela tomarão conta da Represa do Passaúna, que será o cenário da 3ª Regata Festiva Espaço Vela e Voo. A competição privilegia a vida ao ar livre e a natureza e promete atrair um grande público. A programação inicia às 9h com a recepção dos velejadores, a largada acontece às 13h e às 17h será a vez do encerramento com a premiação dos vencedores e confraternização. O endereço da Represa do Passaúna é Av. Centenário, 2333, no São Miguel.

As inscrições estão em andamento: o primeiro lote já encerrou, o segundo vai até 10 de agosto, no valor de R$80 por tripulante, e o terceiro lote até 23 de agosto, no valor de R$100 por tripulante. Os participantes ganharão camiseta do evento, medalhas de participação e troféus para primeiro, segundo e terceiro lugares. Informações podem ser obtidas pelo fone (41) 99924-7764.

SOBRE O MATA ATLÂNTICA

O Mata Atlântica Ecofestival foi inspirado em eventos internacionais e busca estimular a valorização da natureza e das atividades nas áreas do Bioma Mata Atlântica. Nas três primeiras edições, cerca de 10 mil pessoas participaram de provas e eventos esportivos, artísticos e culturais.

Este ano o festival é apresentado pela Rumo Logística, os patrocinadores são Brose e Grupo Ambiensys, como apoiadores estão a GT Building, o Campo das Artes e o Instituto Rumo. A promoção oficial é da Mundo Livre e da RPC. A Mostra Cultural do festival tem a realização do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet.