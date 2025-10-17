Mais uma edição do Araucária Expo Geek será realizada na cidade, trazendo muitos itens de coleção e variados produtos da cultura pop e nerd. O evento é promovido pela Araucária Coleções, em parceria com o Shopping, com patrocínio do jornal O Popular do Paraná, Fisk, Meu Game Usado, Distribuidora Smolka e Yankoski Miniaturas, e acontecerá neste final de semana, 18 e 19 de outubro, no térreo do Shopping Pinheiros.

Serão mais de 40 lojas de Curitiba e região expondo seus produtos, como miniaturas de carros e personagens, games, hotwheels, pokémon, antiguidades, pelúcias, decorações, artesanatos, entre outros.

No sábado (18), a Expo Geek começa às 9h, e no domingo (19), às 12h. Nos dois dias as atividades serão encerradas às 20h. “No primeiro dia teremos a presença do Pikachu Gigante. No domingo, teremos exposição de bikes e carros antigos. Além disso, o público também poderá aproveitar a arena pokémon e sorteio de vários brindes”, informa a organização do evento.

Para participar dos sorteios de brindes, é fácil! Ao comprar nas lojas, a pessoa ganhará um cupom que deverá ser depositado em uma urna. Posteriormente, o resultado será divulgado nas mídias sociais: Facebook Araucária Coleções, e Instagram @araucariacolecoes.

Edição n.º 1487. Victória Malinowski.