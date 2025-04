Araucária foi vice-campeã no 4° Festival de Miniatletismo das APAEs

No dia 11 de abril, 14 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais que pertencem à Área Metropolitana Sul, participaram do 4° Festival de Miniatletismo das APAEs. O evento foi organizado pela associação de Agudos do Sul e contou com uma participação expressiva de atletas.

A APAE Araucária, com muito empenho, garra e espírito de equipe, conquistou o 2° lugar geral na competição. “O festival ofereceu oportunidade de inclusão social aos alunos, para que eles se integrem na sociedade, promovendo o respeito à diversidade”, afirma Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola da APAE.

O festival contou com momentos inesquecíveis, onde o protagonismo das pessoas com deficiência foi vivenciado através do esporte. Foram várias modalidades de competição como arremesso de dardo, salto em distância, corrida e arremesso de peso.

Edição n.º 1461.