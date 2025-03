Araucária ganhará filial do Gigante Atacadista

Quem andou pela região do bairro Capela Velha nos últimos dias deve ter notado que um dos imóveis mais estratégicos da região começou a ganhar obras de terraplanagem. Trata-se do terreno localizado na esquina da Avenida dos Pinheirais com a rua Cerejeiras.

O local ganhará ainda neste ano de 2025 uma unidade da rede de supermercados Gigante Atacadista. O alvará de construção da obra foi assinado nos últimos dias pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). O investimento previsto no empreendimento supera a casa dos R$ 50 milhões.

O Gigante é o segmento de atacarejo do Grupo Zonta, proprietário também da rede de supermercados Condor, que já tem outras duas filiais em Araucária. Erguida essencialmente por meio de estruturas pré-moldada de concreto e aço, o novo supermercado está sendo construído num imóvel com área total de 13.700 metros quadrados, sendo que a área construída prevista é 6.600 metros quadrados.

Nos próximos dias, inclusive, o presidente do Grupo Zonta, Joanir Zonta, virá a cidade para anunciar oficialmente a construção do Gigante Atacadista no bairro Capela Velha. A expectativa é que até o final deste ano os moradores da região já possam fazer suas compras no local.

A proposta do Gigante Atacadista é oferecer preços baixos e um mix completo voltado ao consumidor pessoa física, comerciantes e transformadores. Todo o empreendimento está sendo projetado com o objetivo de ter baixos custos operacionais, aumentar a eficiência e possibilitar a oferta de preços baixos no atacado e no varejo. A expectativa é que pelo menos 200 vagas diretas de empregos sejam geradas.

O Gigante conta com um mix de 12 mil itens de alimentos e não-alimentos com embalagens unitárias, para quem quer comprar em pequenos volumes, e institucionais, que possibilitam a compra em maiores volumes e preços ainda melhores.

Além disso, tem toda a linha de perecíveis com uma padaria que oferece pão quente a toda hora, hortifruti frescos e açougue com grande variedade de cortes prontos.

Edição n.º 1458.