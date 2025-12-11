Nos bastidores do futebol paranaense a notícia que circula é a desistência do Verê na disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão em 2026. Isso mesmo! O time que foi vice-campeão da Terceirona deste ano e conquistou a vaga na divisão de acesso pediu licença das atividades no futebol paranaense no ano de 2026.

Com a desistência, quem se beneficiou foi o Araucária SAF, que ganhou a vaga para disputar a Segundona e terá mais uma chance de tentar o acesso para a divisão de elite em 2027. Na Terceirona deste ano, o time araucariense caiu na fase semifinal da competição diante do Prudentópolis, que foi o campeão.

ARBITRAL

A Federação Paranaense de Futebol realizou o arbitral da Segundona Paranaense 2026 na segunda-feira, 08 de novembro. A competição deverá iniciar mais cedo, em 28 de fevereiro, com final prevista para 10 de junho. O objetivo da antecipação é evitar conflitar os jogos com a Copa do Mundo 2026, que começará um dia depois, 11 de junho. Na próxima sexta-feira (12), a FPF irá divulgar a tabela completa da competição.

Além do Araucária, participarão da Segundona o Laranja Mecânica, Nacional, Paraná Clube, Paranavaí, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco e Toledo.

A fórmula de disputa será igual a de 2025. Todos as 10 equipes se enfrentam em turno único. Classificam-se os oito melhores para o mata-mata até as finais. Os dois últimos caem para a Terceira Divisão estadual e os dois primeiros sobrem para a divisão de elite.

Edição n.º 1495.