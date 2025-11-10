Os fãs do eterno Raul Seixas terão a oportunidade de matar a saudade de suas músicas em um grande evento que promete agitar a cidade! No sábado, 29 de novembro, a partir das 20h, o Balcão do Açougueiro Rock Bar, localizado na Av. Archelau de Almeida Torres, 476, Centro, promove o ‘1° Toca Raul Araucária’. O evento promete ser um momento de encontro entre os fãs do cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro, que deixou um legado na música que jamais será esquecido.

Os organizadores convidam todos os fãs do Raulzito e os amantes do bom e velho rock’n’roll para participar de uma noite cheia de energia e nostalgia. A entrada será ‘free’ e para mais informações, basta entrar em contato pelo fone (41) 99209-5200.

A banda curitibana Metaphormose, composta pelos músicos Marcus Vinicius Franco, Rossano Luiz Biachi e Sean Gabriel, foi a escolhida para fazer o Tributo. A banda segue na estrada há muito tempo, interpretando os maiores sucessos de Raul e também de outras bandas e artistas nacionais e internacionais. “O evento promete uma viagem no tempo, celebrando o ídolo que marcou gerações com sua poesia, irreverência e atitude. Vista sua jaqueta de couro, venha soltar o grito de ‘Toca Raul!’ e viver uma noite inesquecível em homenagem a um dos maiores nomes do rock brasileiro”, afirmam.

Além da apresentação musical, o público poderá aproveitar a venda de artigos temáticos que remetem a trajetória do “Mago do Rock”.

Edição n.º 1490.