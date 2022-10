Araucária marcou presença na Corrida do Legislativo de São José dos Pinhais

Cinco atletas de Araucária participaram da Corrida do Legislativo de São José dos Pinhais, que aconteceu no domingo (16/10) e contou com percursos de 5 e 10km’s. Mesmo com chuva, eles se saíram muito bem e conquistaram dois pódios. Representando a equipe Amigos de Araucária, Lucas foi o 3° colocado na faixa etária 15/29 anos e Laura ficou em 2° geral todos, ambos percorrendo 10 km’s.



Pela equipe Amigos do Parque, José Roberto, Ruberval e Edivaldo também conseguiram concluir os 10km’s, porém não conseguiram pódios. “A prova foi muito bem organizada e valeu a pena prestigiar o evento do município vizinho. Agradeço as pessoas que nos apoiam e convido todos a participarem conosco diariamente, a partir das 18 horas, dos treinos no Parque Cachoeira ou no CSU”, disse José Roberto.