Araucária perde a matriarca da família Ohpis

Uma das famílias mais tradicionais de Araucária está em luto. Faleceu na tarde deste sábado, 29 de março, Reynaldina Tecla Ohpis, a matriarca de um clã que ao longo das últimas décadas ajudou a construir a história da cidade como a conhecemos hoje.

Reynaldina tinha 97 anos e completaria idade nova no mês de maio. Nascida em 27 de maio de 1927, na cidade de General Carneiro, também no Paraná, ela veio a Araucária no início da década de 1950 e aqui foi o pulso mais firme e olhar vigilante que fez com que os Ohpis se tornassem uma das famílias mais envolvidas no desenvolvimento de Araucária.

Embora a sociedade na década de 1950 fosse maciçamente machista, conta a história que foi Dona Reynaldina quem convenceu a marido, João, a se mudar para a Cidade Símbolo do Paraná. Seus argumentos foram tão sólidos que junto com o esposo também trouxe os irmãos dele. Exatamente, Reynaldina, que tinha rey no nome, foi a rainha de uma família inteira.

Em Araucária, Reynaldina colaborou de maneira determinante para que a cidade se desenvolvesse no ciclo da indústria e comércio madeireiro, muito forte por aqui naquela oportunidade.

De personalidade firme, sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. Acreditava que o conhecimento era determinante para isso e por esta razão estava sempre atualizada, sendo capaz de liderar rodas de conversas, independentemente de qual fosse o assunto.

Dona Reynaldina não admitia ser dependente de ninguém. Empoderada muito antes da existência da expressão, ela foi uma das primeiras mulheres araucarienses a ter carteira de habilitação. Tinha sempre um conselho a dar para quem – assim como ela – acreditava no potencial da cidade de Araucária e das pessoas que ousavam investir nestas terras.

Reynaldina teve cinco filhos. Quatro deles ainda seguem com suas histórias sendo escritas em Araucária. Uma, infelizmente, já faleceu. Deixa também oito netos e doze bisnetos.

O velório da matriarca dos Ohpis acontece na capela mortuária do Cemitério Central. O sepultamento está marcado para acontecer às 15h deste domingo, 30 de marco, no mesmo local.