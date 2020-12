Araucária perde Paulo Torres, da Imobiliária São Paulo, vítima de Covid

Compartilhe esta notícia

Araucária perdeu nesta terça-feira, 22 de dezembro, o empresário do ramo imobiliário Paulo Henrique Souza Torres, 63 anos, proprietário da Imobiliária São Paulo, uma das mais tradicionais da cidade.

Paulo Torres estava internado desde o começo do mês de novembro no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus. Três dias depois ele apresentou um quadro de agravamento da doença, sendo necessário à sua intubação. Os médicos tentaram vários protocolos de tratamento, mas – infelizmente – ele não reagiu a nenhum deles.

Fundador da Imobiliária São Paulo, que completou recentemente 40 anos de atuação em Araucária, Paulo tinha uma história dedicada ao setor imobiliário, sendo responsável por alguns dos loteamentos mais tradicionais da cidade.

Vítima da Covid-19, o sepultamento do empresário terá que respeitar as regras sanitárias estipuladas pelos órgãos de saúde, razão pela qual não haverá velório.

Paulo deixa esposa, uma filha do primeiro casamento e uma neta.