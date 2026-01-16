O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que neste final de semana a chuva continuará e a temperatura pode chegar a máxima de 27°C.
Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com precipitação acumulada de 4.2mm. A temperatura mínima está marcando 18°C e a máxima está em 27°C, com as rajadas de vento atingindo 31 km/h. A umidade está oscilando entre 63% e 100%.
No sábado, 17 de janeiro, não haverá tanta mudança na temperatura, a mínima vai para 17°C e a máxima permanecerá em 27°C. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 95%, com precipitação acumulada de 6.1mm. A umidade estará entre 65% e 100%, com a ventania caindo para 29 km/h.
A chuva continua no domingo, 18 de janeiro, com probabilidade de 95% e precipitação acumulada de 3.9mm. A temperatura mínima voltará para 18°C, enquanto a máxima cairá para 26°C, rajadas de vento aumentando drasticamente para 39 km/h. A umidade ficará por volta de 67% e 100%