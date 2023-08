Araucária promoverá o evento “Valoriza Mulher” no sábado (05/08)

Em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), irá promover no próximo sábado (05/08), o Valoriza Mulher, que visa expor os direitos das mulheres e também falar sobre o combate à violência contra o público feminino. O evento também pretende valorizar as empreendedoras do município e fomentar o empreendedorismo feminino como forma de autonomia e cidadania.

A programação inicia com uma caminhada, a concentração será às 9h30, na sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM), e seguirá em direção ao Parque Cachoeira. Haverá entrega de camisetas e água para os participantes. Às 11h30 acontece a abertura oficial do evento, com lançamento de dois programas municipais: Abraço Mulher e Conte Comigo. Na sequência, mulheres importantes do município serão homenageadas.

Iniciativas de empoderamento às mulheres serão temas de palestras, entre elas o Projeto Transformando Vidas – uma parceria com a Rede Condor, que contrata mulheres encaminhadas pelo CRAM para que tenham independência financeira e consigam sair do ciclo de violência doméstica.

O evento contará também com a participação das Secretarias Municipais de Trabalho e Emprego (serviços de intermediação – cadastro/atualização e análise de perfil para encaminhamento de vagas de emprego), de Finanças (palestra e informações sobre MEI), Secretaria de Segurança (Patrulha Maria da Penha – atuação da GMA em medidas de segurança), de Agricultura (barraca com profissionais orientando sobre o serviço e queijarias atendidas vendendo produtos), Secretaria de Cultura (artesanatos), de Esporte e Lazer (cama elástica e distribuição de algodão-doce para as crianças). A Associação Comercial e empreendedoras da cidade participarão da ação e haverá ainda a comercialização de alguns itens artesanais e apresentação de mulheres do grupo empreendedor da cidade.

