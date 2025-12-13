No domingo (14), será realizada uma Trail Run aberta em Araucária. A atividade é organizada pelo grupo High Pace Runners, em parceria com o Restaurante Cantinho do Polaco, e integra a proposta de promover encontros de corrida de forma acessível e participativa.

A corrida é gratuita e não possui caráter competitivo, sendo voltada a pessoas que já tenham preparo físico para percorrer a distância proposta. O ponto de encontro será na Avenida São Casemiro, com concentração a partir das 7h30 da manhã e largada prevista para as 8h. O percurso terá aproximadamente 10km, passando por trechos da região da Represa do Rio Verde, com ritmo de corrida,

A iniciativa faz parte das ações do grupo High Pace Runners, que realiza treinos regulares em Curitiba e, recentemente, vem promovendo corridas em locais específicos fora da capital, incluindo áreas de trilha. O objetivo é incentivar a prática esportiva, o convívio social e a utilização de diferentes espaços da região, ampliando as opções de lazer e esporte para a comunidade.

O evento contará com estrutura básica de apoio, incluindo guarda-volumes e banheiros, além de estacionamento disponível no local por meio da parceria com o restaurante. Após a corrida, os participantes poderão permanecer na região e utilizar o comércio local.

Embora o treino seja aberto e gratuito, as inscrições estão sendo realizadas atraves do link (CLIQUE AQUI), como forma de organização e segurança dos participantes.