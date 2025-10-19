O prefeito Gustavo Botogoski (PL) e o deputado estadual Gilson de Souza (PL) participaram nesta terça-feira, 14 de outubro, de uma solenidade com o governador Ratinho Junior (PSD). O evento, realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, marcou a liberação de R$ 100 milhões para diversos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), dentre os quais a cidade de Araucária.

Para a Prefeitura de Araucária os recursos transferidos totalizam R$ 3.787.711,59. O dinheiro será utilizado para a compra de maquinários destinados à melhoria da trafegabilidade rural e ao fortalecimento da produção agrícola. “Esses investimentos garantem estradas de qualidade, facilitam o escoamento da safra e melhoram a vida das famílias do campo”, destacou o governador Ratinho Junior.

Representante do Município junto ao Governo do Estado, deputado Gilson de Souza ressaltou a importância do governo municipalista capitaneado pelo governador. “O Governo do Estado tem mostrado sensibilidade com quem produz. Fico feliz em ver Araucária sendo contemplada com mais esse investimento, que vai fortalecer o trabalho no campo e gerar desenvolvimento para a região”, afirmou.

Araucária recebe quase R$ 4 milhões para modernizar o parque de máquinas
Foto: Divulgação. Deputado Gilson, prefeito Gustavo e o secretário de Agricultura, João Paulo durante evento que marcou a liberação dos recursos

Acompanhado do secretário de Agricultura e Abastecimento, João Paulo Druszcz, o prefeito Gustavo Botogoski agradeceu o olhar do Governo do Estado e a defesa diária que o deputado Gilson faz das demandas da cidade. “Araucária tem uma área rural estratégica e produtiva. Com esses recursos, vamos melhorar nossas estradas e dar mais condições aos nossos produtores”, disse.

Os recursos são repassados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e integram o programa estadual de modernização dos parques de máquinas, que está destinando R$ 1,5 bilhão para 397 municípios e oito consórcios intermunicipais.

Edição n.º 1487.