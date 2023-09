Araucária terá eventos de recreação gratuitos para as crianças em setembro e outubro

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), promoverá uma série de eventos de recreação para as crianças no mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças (12/10). Todos as atividades serão gratuitas e abertas ao público infantil de 2 a 15 anos.

Os eventos acontecerão em três locais diferentes, nos dias 30 de setembro e 21 e 22 de outubro, das 14h às 17h, as atrações incluem camas elásticas, piscinas de bolinhas, algodão-doce e gincanas. A programação poderá sofrer alterações em caso de chuvas.

A Secretaria de Esporte e Lazer convida todas as famílias a participarem desses momentos de diversão e lazer para as crianças. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (41) 3614-7900.

Programação

30 de setembro – Centro Esportivo Ludovico Bylnoski – Estádio do Tupi, localizado na Campina da Barra

21 de outubro – Praça 21 de Outubro, localizada na Rua Por do Sol, 120

22 de outubro – Campo do Tropical, localizado na Rua Guerino Déa, 345 – Passaúna

