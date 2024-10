Araucária terá ônibus de graça neste domingo (6) em função das eleições

Neste domingo (06/10), o(a) eleitor(a) que estava preocupado(a) em ter que pagar dois ônibus para ir e voltar ao seu local de votação, poderá ficar tranquilo, isso porque não será cobrada tarifa do TRIAR. Sendo assim, o embarque nos ônibus estará liberado pelas portas traseiras.

Para maior comodidade, as linhas também rodarão com horário de dia útil, com mais ônibus disponíveis aos eleitores e pessoas que irão trabalhar nestas eleições.

A Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária informou ainda que haverá três novas linhas na área rural, para atender os locais de votação que foram alterados. Como não há disponibilidade de veículos do TRIAR, já que 100% da frota estará em utilização por rodar com horário de dia útil, o transporte escolar estará apoiando e operando nas três novas linhas.

Confira as linhas

Circular Mato Dentro para Onças – saída e volta da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Mato Dentro. Os veículos vão circular de hora em hora, das 8h às 18h.

Circular Guajuvira de Cima para João Sperandio – saída e volta da UBS Boa Vista e da Escola do Campo Municipal João Sperandio. Os veículos vão circular de hora em hora, das 8h às 18h.

Circular Capela Nossa Senhora Czestochowa para CMEI Capinzal – saída e volta na Capela e no CMEI Capinzal. Os veículos vão circular de hora em hora, das 8h às 18h.

