Araucária terá sua primeira convenção de tatuagem no mês de fevereiro

O tatuador araucariense Charles Moraes, proprietário do Estúdio Família Charles Tattoo e do Estúdio Majestade Tattoo (em Curitiba), está organizando uma convenção de tatuagem que promete movimentar Araucária. A 1ª Tattoo Fest reunirá tatuadores, entusiastas da tatuagem e público em geral e inicialmente será realizada nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, das 10h às 22h, no Clube dos Empregados da Petrobras – CEPE, no bairro Tindiquera. “As convenções de tatuagens acontecem no mundo todo e vamos trazer isso para Araucária, esta será apenas a primeira edição, pois nossa proposta é realizar este evento todos os anos”, garante Charles.

A programação é atrativa, contará com tatuagens ao vivo, dando oportunidade para que as pessoas possam ver o processo em ação; concurso de tatuagens, além de muita arte e entretenimento, enaltecendo outras formas de arte, como pintura, escultura, performances artísticas e música ao vivo com bandas locais. “Um evento desse porte pode trazer vários benefícios para a comunidade local, uma vez que fomenta o turismo e a economia. A expectativa é reunir cerca de três mil pessoas por dia durante a Tattoo Fest, já que os eventos de tatuagens são atraentes para uma grande parcela da população. Atraem não apenas tatuadores e pessoas que curtem tatuagens, mas também observadores curiosos”, pontua Charles.

A 1ª Tattoo Fest é voltada a todos os tipos de público e também terá um foco social, pois a entrada será um quilo de alimento. Além das atrações já citadas, o evento contará com apresentações de grafiteiros, exposição de carros antigos e de motoclubes, desfiles e foodpark. “Interessados em fechar parceria nesse evento poderão entrar em contato pelo fone (41) 99284-9512, convida Charles.

Quem é Charles Moraes

Charles Moraes é tatuador há 20 anos, atualmente tem mais de 35 prêmios conquistados em convenções de tatuagens pelo Brasil e exterior. Também já recebeu o prêmio de melhor estúdio de tatuagem de Araucária pelo voto popular.

Amante da arte, pintor de tela e desenhista, Charles é empreendedor local e sempre fez questão de dar sua contribuição para a arte araucariense. “Já ministrei palestras para menores infratores em escolas e participei da organização de eventos culturais na cidade, como a inauguração da pista de skate e Centro Esportivo Unificado (CEU), além de ter participado de projetos sociais que beneficiaram muitas famílias e crianças carentes” anotou.