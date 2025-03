Araucária terá três representantes na Conferência Nacional de Meio Ambiente

Pela primeira vez, Araucária terá três delegados entre os representantes do Paraná na Conferência Nacional do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que acontecerá de 5 a 9 de maio em Brasília. Ana Auer (representante da sociedade civil), Cristiane Ferreira (setor privado) e Vadis da Silva (setor privado) foram eleitos para fazer parte da comitiva do Paraná durante a Conferência Estadual do Meio Ambiente, realizada na última semana, em Curitiba.

Os representantes de Araucária já tinham participado da conferência municipal em novembro de 2024, quando foram eleitos para a etapa estadual das discussões. Eles vão levar as 20 propostas prioritárias do povo paranaense para a Conferência Nacional. Entre as propostas estão, por exemplo, o incentivo à mobilidade urbana sustentável, a fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares, a proteção de recursos hídricos, o fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde e recursos para um fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática.

Assim como as etapas anteriores, o evento nacional terá como tema principal o debate sobre “Emergência Climática – O Desafio da Transformação Ecológica”.

As conferências são um espaço democrático e participativo, no qual a comunidade, por meio dos seus diferentes representantes e o poder público, debatem sobre temas relevantes para a elaboração de políticas ambientais.

