Araucária vai receber um super evento de Hip Hop em fevereiro

Um dia inesquecível de rimas, batidas e muita energia, o que promete o evento de hip hop organizado por Mangaba e Diego Soker, da Associação Reação Periférica, que acontecerá no dia 8 de fevereiro, das 13h às 19h, na Rua João de Barro, 385, no bairro Capela Velha.

O evento contará com grandes nomes do Hip Hop nacional, como o rapper Gigante no Mic, Diego Soker, Conexão Ocaida LMC, Artilheiro QNG, Contravenção, Lado Trilho, Mauzzi Gang e DJ 3D Beatzz, além de muitos outros artistas.

No primeiro lote os ingressos antecipados custam R$25 e já podem ser adquiridos antecipadamente. Informações pelo fone (41) 99884-8541.

“Não perca a chance de viver a cultura do hip hop de perto, em um evento feito para todos que amam o verdadeiro som da periferia”, convidam os organizadores.

Edição n.º 1448.