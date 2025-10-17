Representando o Paraná, o Araucária Vôlei conquistou o título de campeão da segunda divisão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que estão acontecendo até o dia 18 de outubro, em Natal (RN). A equipe mandou bem e venceu a Paraíba na final por 3X0, com parciais de 25X12/25X21 e 25X19. O resultado concedeu ao time não apenas o título, mas o acesso à primeira divisão em 2026.

Os Jogos Universitários Brasileiros reúnem cerca de 7 mil estudantes de mais de 310 instituições de ensino superior de todo o país. Durante mais de duas semanas são realizadas disputas em 22 modalidades esportivas, além de atividades acadêmicas e ações sociais.

Edição n.º 1487.