O Araucária Vôlei encerrou a participação nos Jogos Abertos do Paraná de forma brilhante neste fim de semana, em Campo Mourão. Depois de vencer todos os jogos da fase classificatória, o time confirmou o bom momento na semifinal de sábado (06), derrotando Planalto por 3 a 1.

Na grande decisão, realizada no domingo (07), a equipe manteve o ritmo e venceu Capanema por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/23, garantindo o título da Série Ouro.

SUPERLIGA B

Na Superliga B o time adulto do Araucária Vôlei estreou na quinta-feira (04), jogando em casa contra o Araguari e acabou perdendo por 3X0. Apesar do apoio da sua fiel torcida, o resultado não saiu como o planejado e agora é hora de virar a página, ajustar o que precisa ser corrigido e seguir firme em busca de evolução para os próximos desafios da competição.

O próximo confronto do Araucária será no sábado (13), às 19h, contra o Apade, dessa vez fora de casa, no Ginásio Sesi Belém, em Brasília.

