Araucária Vôlei e Mobifácil Maringá se enfrentam em clássico paranaense na Superliga B

Após vencer o Praia Grande por 3X0 na rodada de quarta-feira (08/01) por 3X0, com parciais de 25/21, 25/21, 23/25, 26/28 e 17/15, o Araucária Vôlei vai em busca da terceira vitória na Superliga B 2025. Nesta quarta-feira (15/01), a equipe enfrenta o Mobifácil Maringá, no ginásio Chico Neto, às 19h30, pela quinta rodada da competição. O time é o 9º colocado com quatro pontos conquistados, já o adversário é o 11º com três, ambos com um jogo a menos.

“Temos um objetivo bem claro nesse jogo, que é fazer os três pontos. É uma equipe que joga muito parecido com a nossa, então não será fácil. Vamos ter dificuldades externas ao jogo, como alterações na equipe e lesões que, mesmo não sendo extremamente sérias, atrapalham muito o dia a dia dos atletas. Estamos trabalhando intensamente para buscarmos uma boa colocação nessa fase classificatória”, comentou o preparador físico, Gustavo Ribeiro.

Próxima rodada

No domingo (19/01), às 17h, o Araucária volta a jogar em casa, contra o JF Vôlei. A partida será no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.