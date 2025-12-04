O Araucária Vôlei está pronto para escrever mais um capítulo na Superliga B, e convida os torcedores para acompanharem sua estreia na competição nesta quinta-feira (04), às 19h. A partida será contra o Araguari e acontece no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

O time está preparado para a temporada e vai em busca do tão sonhado acesso à divisão de elite do voleibol brasileiro. Serão 13 partidas nessa primeira fase da Superliga B, que você acompanha na tabela a seguir.

04/12 – Araucária X Araguari
13/12 – Araucária X Apade
20/12 – Araucária X Brasília
29/12 – Araucária X Praia Grande
08/01 – Araucária X Norde Vôlei
14/01 – Araucária X Montes Claros
18/01 – Araucária X APAN
24/01 – Araucária X Elase
29/01 – Araucária X Chapecó
07/02 – Araucária X Fluminense
12/02 – Araucária X América
21/12 – Araucária X Mogi Vôlei
07/03 – Araucária X Pantanal Vôlei

Jogos em casa, no Ginásio
Joval de Paula Souza.

