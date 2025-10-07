No último final de semana o Araucária Vôlei conquistou mais duas vitórias no Campeonato Paranaense e garantiu a classificação antecipada para as semifinais da competição.

No sábado (27/09) o time enfrentou o Foz do Iguaçu/SMEL e venceu por 3 sets a 0 (25/18, 25/15 e 25/16), e no domingo (28), o adversário foi o Nova Esperança, que sofreu a derrota por 3X0 (25/15, 25/12 e 25/18). Os dois jogos aconteceram no Ginásio Joval de Paula Souza.

Atualmente com 6 jogos, 6 vitórias e apenas um set perdido, a equipe araucariense segue na liderança da classificação com 18 pontos. 


Ainda no final de semana, antes das disputas válidas pelo Paranaense, o Araucária Vôlei jogou um amistoso na sexta-feira (26) contra a seleção brasileira sub-18, que se prepara para o Sul-Americano, na Venezuela. Esse foi o segundo encontro entre os times, o primeiro aconteceu na semana passada, em São José dos Pinhais, e o Araucária saiu vencedor em ambas as partidas.

Edição n.º 1485.