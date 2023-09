O fim de semana será movimentado no setor esportivo de Araucária, com dois jogos importantes da equipe masculina de voleibol, pelo Campeonato Paranaense.

O primeiro será no sábado, às 19h, contra o time do NELP Paranaguá. No domingo, às 16h, a partida será contra Colombo. Os dois jogos acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com entrada gratuita.

“Contamos com o apoio da nossa torcida apaixonada para acompanhar o time nesses dois jogos”, convida o técnico Everson Ribeiro.