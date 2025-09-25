O voleibol masculino de Araucária é o novo líder do Campeonato Paranaense Adulto, após vitória contra o Toledo no sábado (20/09). O jogo aconteceu no Ginásio Joval de Paula Souza, e o time da casa superou os adversários por 3X0, com parciais de 25/18, 25/18 e 25/12.

Para o técnico Everson Ribeiro, o resultado confirmou o bom momento da equipe e a levou ao topo da tabela. “Dos 4 jogos que disputamos até agora, vencemos todos eles, isso mostra que nosso time está firme na disputa pelo título”, declarou.

Na sexta-feira (26), o Araucária Vôlei jogará um amistoso contra a seleção brasileira sub-17, às 19h30. No sábado (27), às 17h, enfrentará o Foz do Iguaçu, e no domingo (28), às 16h, jogará contra o Nova Esperança, ambas as partidas pelo Campeonato Paranaense. Os três jogos acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Edição n.º 1484.