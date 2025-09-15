A equipe sub-19 do Araucária Vôlei mostrou força e consistência na terceira etapa do Campeonato Paranaense – Série A, conquistando quatro vitórias em cinco jogos. Com os resultados, o time subiu para a quarta colocação na tabela de classificação com 28 pontos. Na sequência da fase classificatória, o time enfrentará Cascavel e Toledo.

O técnico Gustavo Ribeiro destacou que o crescimento do grupo está diretamente ligado à convivência e aos treinos com a equipe adulta, que proporcionaram amadurecimento, maior entrosamento e elevação do nível técnico e tático dos jovens atletas. “Os treinos técnicos e táticos com os adultos elevaram o nível do grupo como um todo, essa interação faz total diferença para os meninos que tem se empenhando nos treinos, tanto na quadra quanto na academia.” Com a confiança em alta, o elenco mantém vivo o sonho do título. “Com certeza estamos sonhando com esse título. Nossa recuperação mostra a determinação que a equipe tem. Daqui para frente buscamos 100% de aproveitamento. A única equipe que ainda não superamos é o líder do campeonato. Estamos todos os dias trabalhando muito para superar as expectativas mais uma vez nessa última etapa”, declarou o técnico.

Edição n.º 1482.