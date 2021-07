Araucária volta a vacinar cidadãos com 35 anos contra Covid-19 nesta sexta-feira, 30

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou na tarde desta quinta-feira, 29 de julho, que com a chegada de novas doses, a campanha de vacinação conta a Covid-19 será retomada na sexta-feira, 30. Portanto, os moradores de Araucária que tenham 35 anos completos ou idades superiores devem comparecer aos pontos de imunização a partir das 09h para receberem a primeira dose da vacina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde muitos cidadãos de faixas etárias já convocadas ainda não compareceram para receber sua dose. “Estamos convocando pessoas com 35 anos completos ou mais. Sendo assim quem tem, por exemplo, 40, 50 e ainda não se vacinou pode ser vacinado amanhã”, explica o Secretário de Saúde, Adilson Suguiura.

A campanha de vacinação segue sendo realizada no Parque Cachoeira, tanto em formato drive thru, quanto ponto fixo para as pessoas que não forem de carro. A SMSA reforça que é fornecido comprovante de comparecimento para justificar ausência no trabalho, aos que necessitarem. Para receber a primeira dose dos imunizantes, este público deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e, se possuir, a caderneta de vacinação.

Pontos de Vacinação

Desde o dia 19 de julho, a vacinação em ponto fixo, voltada à população sem veículo de transporte, passou a acontecer dentro do próprio Parque Cachoeira, em uma tenda montada próximo aos quiosques e churrasqueiras. A entrada é feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski. A imunização dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, segue normalmente. O atendimento acontece das 9h às 16h.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h

Texto: PMA e Redação