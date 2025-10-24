O II Congresso Latino-Americano de Constelação Sistêmica e o XXI Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística (PNL) vão acontecer nos dias 25 e 26 de outubro, presencialmente no Hotel Lizon, em Curitiba, e online via Zoom. Com uma trajetória de 22 anos, sob a direção do Dr. Jairo Mancilha (Mestre e Doutor em Medicina pela UFRJ, Pós-Doutorado em cardiologia pela Northwestern University (USA), esses congressos de PNL já passaram por 12 cidades brasileiras, impactando milhares de pessoas.

E pela primeira vez o congresso terá um araucariense como um dos palestrantes, dividindo o palco com grandes nomes da área. Thiago Rafael, trainner em PNL Sistêmica, músico, compositor, terapeuta integrativo, é criador do método ‘Metáforas de um Violão’, que ajuda as pessoas a fazerem reflexões sobre a vida e a mergulhar no autoconhecimento.

“Já acompanho o congresso desde 2018, quando fui convidado pela pedagoga, escritora e terapeuta psicocorporal Vânia Lucia Slaviero, uma das palestrantes, para uma participação especial com música ao vivo e dinâmica de grupo. Continuei como convidado por mais 4 anos, até que ano passado, recebi o convite para ser um dos palestrantes do evento”, comenta Thiago.

SERVIÇO

Para mais informações, acesse o site do evento www.constelacaoepnl.com.br. Você poderá escolher participar apenas de um dos congressos ou pode garantir o acesso aos dois dias aproveitando o desconto com o cupom ‘THIAGO15’.

Edição n.º 1488.