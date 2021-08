Araucariense já está em solo japonês para disputar a Paralímpiada de Tóquio

Alex já está credenciado para participar da maior competição paraolímpica do mundo. Foto: divulgação

Cinquenta horas de vôos e conexões agora separam o araucariense Alex Witkowski do Brasil. Ele já está em Hamamtsu, no Japão, onde disputará, a partir do próximo dia 24, as Paralímpiadas de Tóquio, na modalidade voleibol sentado. Alex é atleta do Instituto Reagir/Pr, treina em Curitiba, por não existir essa modalidade em Araucária, e foi convocado para representar a Seleção Brasileira de Paravôlei nos Jogos Olímpicos.

A equipe ficará em Hamamatsu até o dia 20, onde farão a aclimatação. Depois embarcarão para a Vila Olímpica, em Tóquio, mas antes disso, serão submetidos a um protocolo rigoroso de biossegurança, incluindo vários testes de RT-PCR para Covid 19. Só entrarão na Vila se todos os resultados forem negativos. “Agora é se acostumar com o Jetlag (alteração do ritmo biológico de 24 horas consecutivas, que ocorre após mudanças do fuso horário em longas viagens de avião) e se aclimatar o mais rápido possível, pois nos próximos dias começaremos os trabalhos finais de preparação para buscar a nossa tão sonhada medalha paralímpica”, disse o atleta. Ele também convidou os torcedores a acompanharem os jogos pelo @sportv. “Fiquem ligados nos canais e bora acompanhar o vôlei sentado rumo ao lugar mais alto do pódio”.

