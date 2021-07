Araucariense Lil Syfer lança single “Wave Trip” com participação especial de macapaense

Músico araucariense Lil Syfer voltou ao estúdio e trouxe uma nova faixa inédita aos fãs. Foto: divulgação

Após o lançamento do EP “Além de umas Traks”, em fevereiro, o músico araucariense Lil Syfer voltou ao estúdio e trouxe uma nova faixa inédita aos fãs, intitulada “Wave Trip”. Disponível desde o fim de maio nas plataformas digitais, o mais recente trabalho do jovem contou com a colaboração do macapaense El C nos vocais e reflete o processo de amadurecimento do cantor na música.

Cleyton Gogola Fabienski, de 16 anos, começou a carreira no Trap e suas vertentes de forma independente há um ano, com o single “Midnight”. Desde então, o compositor vem se dedicando ao aprendizado, estudando o estilo musical onde se destaca produzindo diversas canções de forma autoral. Segundo o estudante, o novo single é diferente de tudo que já fez até hoje. “Ela é minha primeira música disponível em todas as plataformas digitais e, comparada as outras canções, essa é a mais inovadora”, conta.

Novidade na musica

Arriscando em uma nova lírica, diversificando nos flows e na mixagem, Lil Syfer destaca que a faixa marca uma evolução em todos os aspectos de sua carreira, que vem se consolidando no meio musical, dia após dia. Fruto da dedicação e da parceria com El C, “Wave Trip” foi desenvolvida pela dupla em duas semanas, lançada logo em seguida, no dia 21 de maio, e conta com cerca de cinco mil streams na principal plataforma streaming do mundo, o Spotify.

“Conheci o El C através de uma amiga em comum. Mesmo à distância, já que ele é de Macapá, o El C me ajudou muito, pois até então eu não sabia usar o famoso auto-tune. Foi uma boa união, pois expandimos nossos públicos e foi um som diferente para ambos, uma experiência totalmente nova trabalhar outros flows e levadas”, explica o jovem.

Lil Syfer está orgulhoso do trabalho e com as melhores expectativas para o futuro. “Já estou alcançando um bom resultado agora, mas espero que os números continuem subindo”, comenta otimista. Ouça o mais novo trabalho do cantor araucariense em sua plataforma de streaming favorita: Spotify, Deezer, YouTube ou SoundCloud.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021