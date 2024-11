Araucariense se destaca no Groom Paraná com premiações em tosa de Spitz

O groomer Diego Pierchack, de Araucária, brilhou na edição deste ano do Groom Paraná, o maior campeonato de tosa do estado. Realizado nos dias 26 e 27 de outubro, em Curitiba. O evento reuniu participantes de todo o Brasil, e Diego mostrou que está entre os talentos promissores do país no segmento de grooming.

Especialista em tosas BB e trimming para a raça Spitz, em sua primeira participação ele conquistou o terceiro lugar na categoria de Novos Talentos em Tosa Comercial de Spitz e o segundo lugar na modalidade Tosa Padrão de Spitz, também para Novos Talentos. Esses resultados destacam a habilidade técnica e o olhar estético do profissional, que vem se consolidando como uma referência na área.

O Groom Paraná, que já é reconhecido como uma das maiores competições do Brasil, foi apenas o começo de uma trajetória promissora para Diego. Com o evento já confirmado para uma edição ainda maior no próximo ano, marcada para maio no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui em Curitiba, “agora a minha vontade é de continuar participando ainda mais, estudando e competindo com os melhores, só o começo de uma história linda que desejo construir nessa Área que tanto amo”, contou Diego.

Você pode acompanhar o trabalho de Diego através do Instagram @groomerdiegogarcia, onde ele compartilha um pouco do seu trabalho.