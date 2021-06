Araucariense vence a 29ª Gincana do Caminhoneiro

Célio venceu a final e já voltou para casa todo faceiro, de caminhão novo e com o tanque cheio. Foto: divulgação

O araucariense Célio André Soczek, 46 anos, foi o grande vencedor da 29ª Gincana do Caminhoneiro, organizada pelos postos Petrobras da Rede Siga Bem, com patrocínio da Iveco, uma das maiores fabricantes de caminhões do mundo. Caminhoneiro há 29 anos e sempre apaixonado pelos “possantes”, atualmente ele é autônomo, mas ainda faz pequenas viagens. Essa foi a sétima vez que participou de uma final da Gincana do Caminhoneiro, evento que ele acompanha há 17 anos. “A gincana é muito disputada, costuma reunir mais de cinco mil participantes de todo o Brasil, mas dessa vez dei sorte, consegui me sair bem em todas as etapas, cheguei na grande final e faturei o caminhão Iveco Tector 6×2 Auto Shift zero km e também um plano completo de manutenção da Iveco, que terá validade de 1 ano. Não só saí da grande final com o caminhão novo, como também com o tanque cheio”, comemorou.

O grande dia

A final da competição aconteceu no último domingo, 13 de junho, no Posto Arco Iris, na cidade paulista de Roseira, e contou com a participação de 23 caminhoneiros, classificados ao longo das 90 etapas e cinco semifinais. Cumprindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação e disseminação do coronavírus, o grande dia foi marcado por um show de destreza e precisão em três tomadas de tempo, além de uma prova teórica, com questões sobre legislação, direção defensiva, meio ambiente e cidadania.

Relembre da trajetória de Célio na competição

Além do caráter competitivo, a Gincana, que começou em março de 2020 e foi considerada a maior e mais longeva ação itinerante das estradas, desempenhou o papel de levar cuidados e informação, conscientizando cada um que passou nas etapas sobre a importância de ser um agente controlador para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021