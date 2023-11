Araucarienses se saíram bem na Copa Paraná de Levantamento de Peso Olímpico

Três atletas de Araucária participaram da Copa Paraná de Levantamento de Peso Olímpico, que aconteceu no domingo (19/11), na cidade de Maringá. O evento reuniu atletas de nível nacional e internacional e também contou com uma palestra do treinador Aveiro, da Seleção Brasileira. A equipe araucariense, liderada pelo atleta e treinador Vinicius Queiros, fez sucesso na Copa, conquistando medalhas e recordes pessoais.

A atleta Emily Amorim, que participou da categoria até 49kg, conquistou a medalha de prata em sua primeira participação na modalidade, realizando 35kg de arranco e 47kg de arremesso. “Ficar em segundo lugar depois de uma atleta de nível nacional é um resultado fantástico, ainda mais depois de somente dois meses de preparação”, comentou a atleta.

O atleta Deyvison Pinto conquistou um recorde pessoal em sua participação, 100kg de Arranco e 120kg de Arremesso, e ficou em 4° lugar em sua categoria. “Depois de um ano de preparação eu fico satisfeito com o resultado, principalmente em bater dois recordes pessoais no arranco e arremesso”, disse.

O líder da equipe também teve êxito em sua participação com uma somatória de 265kg na execução dos movimentos, conquistando a segunda posição na Copa. “Além de uma conquista pessoal, foi gratificante poder participar como atleta e treinador e ver o sucesso de meus alunos”, comemorou Vinicius. O atleta continua com os treinos e preparativos junto ao seu treinador Jorge Califrer para encarar sua próxima competição e buscar pódio. Ele vai disputar a Copa Universitária que acontecerá no dia 10 de dezembro, no Rio de janeiro.

Edição n.º 1390