O arbitral da Copa Tião Calado foi realizado no dia 16 de janeiro, às 19 horas, marcando oficialmente o início da organização da competição. Foram definidos os principais pontos do campeonato, que contará com a participação de sete equipes.

A edição deste ano terá como participantes as equipes Malucos, América, Grêmio, Beira Rio, Projeto Vencer, Panterões e Vila do Sossego. A competição tem início marcado para o dia 1º de fevereiro, com partidas programadas para os horários de 11 horas, 13h30 e 15h30.

Na primeira rodada do campeonato, a equipe Vila do Sossego ficará de folga. A fase inicial será disputada no formato de todos contra todos, garantindo equilíbrio e oportunidades iguais para todas as equipes ao longo da tabela. Já a segunda fase será definida a partir do ranking geral, com os confrontos estabelecidos entre o 1º e o 6º colocados, o 2º e o 5º, e o 3º e o 4º.

Ao final dessa etapa, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, em busca de uma vaga na final da Copa Tião Calado.

1ª rodada Copa Tião Calado
Domingo (01/02)

Local dos jogos: Estádio
Sebastião Calado
11:00 – Malucos X América
13:30– Grêmio X Beira Rio
15:30 – Projeto Vencer X Panterões

Edição n.º 1499. Maria Antônia.