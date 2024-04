Argentina vence Itália e assume a liderança da Copa do Mundo do Clube de Campo

Os jogos da 8ª Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo seguem bastante acirrados e emocionantes. Na terceira rodada, realizada no sábado (30/03), teve goleada de novo, sim senhor!!! A França superou a Holanda por 4X1, a Argentina marcou 5X2 em cima da Itália e na partida entre Uruguai e Espanha o equilíbrio prevaleceu, com o placar fechando em 5X5.

Com os resultados da rodada a Argentina assumiu a primeira posição na tabela, com 6 pontos, mas na sua cola, também com 6 pontos, estão a Alemanha (2º), Dinamarca (3º) e França (4º). A Holanda está na 5ª posição com 3 pontos, também seguida de perto pela Itália (6º), que tem a mesma pontuação. Espanha está na 7ª colocação com 1 ponto, seguida pelo Uruguai (8º) com 1 ponto e a Polônia e o Brasil, que já tiveram duas partidas cada, ainda não pontuaram.

No próximo sábado (06/04), acontece a quarta rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, com a realização de mais três jogos. Acompanhe na tabela.